رئيسة المفوضية الأوروبية: الهجمات الحوثية على السعودية تساهم في زعزعة استقرار المنطقة

علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على استهداف الحوثيين للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مصفاة نفط ومطارات.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إن «هذه الهجمات تُساهم في زعزعة استقرار المنطقة، وإشعال المزيد من العنف، وتقويض أمن الطاقة العالمي».

وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية وشركاء الاتحاد الأوروبي في الخليج، قائلة إن «الأمن الإقليمي محور مناقشات المفوضية مع مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من هذا الشهر».

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان، ومطار نجران الدولي، تعرضا مساء أمس الاثنين، لاعتداءين استهدفا مرافقهما.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

ونوهت أن هذه الاعتداءات أدت إلى 3 إصابات طفيفة، وأضرار مادية، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل - بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة - على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة.

وأمس، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، استهدفت منشآت في السعودية.

وقالت جماعة الحوثي في بيان لها، إنها هاجمت مطار الملك خالد في الرياض، ومصفاة أرامكو في رابغ، ومطار أبها، وقاعدة خميس مشيط، ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع في نجران وجازان.

وزعمت أن الإصابة في مطار الملك خالد بالرياض «كانت دقيقة ومباشرة»، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة الجوية فيه، بينما أدت الإصابة في مصفاة أرامكو بمنطقة رابغ إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف.

وادعت في بيانها أن الإصابات في مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع نجران وجيزان كانت دقيقة.

وحذرت المليشيا كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة رحلاتها، قائلة إن هذه الأجواء أصبحت «مسرحا لعملياتنا»، بحسب تعبيرها.