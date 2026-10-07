الخارجية اليمنية تدين استهداف مطار عدن وتحذر من تهديد سلامة الطيران

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية، الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي فجر اليوم، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من المطار ووجود طائرات ومسافرين وعاملين فيه.



وفي بيان، قالت الوزارة، إن الهجوم عرّض حياة المدنيين والعاملين في المطار لخطر مباشر، وحمّلت جماعة الحوثيين المسئولية عن الهجوم وتداعياته، معتبرة أن استهداف منشأة مدنية تخدم المسافرين يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الطيران المدني.



وحذرت الوزارة من أن استهداف مطار عدن يهدد سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم واتخاذ إجراءات تحول دون تكراره ومحاسبة المسئولين عنه، كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات المعنية إلى تعزيز إجراءات حماية المطارات والطيران المدني.



وأشادت الوزارة بإجراءات السلطات المختصة لتأمين المطار وحماية المسافرين وأطقم الطائرات، مؤكدةً أن استهداف المنشآت المدنية لن يثني الحكومة اليمنية عن حماية المواطنين والمنشآت وضمان سلامة الملاحة الجوية وحرية التنقل.



ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة في بسط سيادتها على الأراضي اليمنية وحصر السلاح في مؤسسات الدولة، معتبرةً ذلك، شرطًا لحماية المدنيين وتعزيز أمن اليمن ودول الجوار وسلامة الملاحة الجوية.



وسبق أن أفادت وزارة النقل اليمنية بأن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم الأربعاء لاستهداف بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة، متهمة جماعة الحوثيين بتنفيذ الهجوم.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت تغيير مسار رحلة للخطوط الجوية اليمنية كانت قادمة من القاهرة، إلى جدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم (603)، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن، بعد إعلان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الاثنين الماضي، بدء عملية «فجر اليمن» لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد من سيطرة الحوثيين.