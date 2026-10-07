رصد برنامج «يحدث في مصر» مخالفات في أوزان وأسعار الخبز السياحي داخل عدد من المخابز بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال تجربة ميدانية أجراها فريق البرنامج للتحقق من مدى الالتزام بالضوابط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وعرض البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، نتائج الجولة التي أظهرت بيع بعض المخابز أرغفة بأوزان تقل عن المقررة، مقابل أسعار تتجاوز الحدود القصوى، بفارق وصل إلى نحو 50 قرشًا في الرغيف الواحد.



وينص التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 على تحديد الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي عند جنيهين لوزن 80 جرامًا، وجنيه ونصف لوزن 60 جرامًا، وجنيه واحد لوزن 40 جرامًا. وزارة التموين والتجارة الداخلية

- التموين: التقرير يساعدنا في ضبط المخالفات

وعلق الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشئون التموين، على ما رصده البرنامج، قائلًا: «تابعت التقرير، وأشكر حضرتك وفريق البرنامج المحترم على رصد أي مخالفة تمس السعر والوزن، وهو ما يدفعنا إلى تكثيف الرقابة؛ لأن مصلحة المواطن واجب وهي الأهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أن التقارير الميدانية تساعد الجهات الرقابية في تحديد مواقع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، متابعًا: «من خلال هذا التقرير نقدر نرصد المخالفة والموقع ونتخذ إجراء».

وأشار إلى تنفيذ حملات رقابية يومية لمتابعة المخابز وضبط المخالفات، لافتًا إلى شن حملات في القاهرة والجيزة خلال اليوم نفسه، ورصد تجاوزات في عدد من المناطق، من بينها المقطم والجيزة.

- عقوبات تصل إلى الحبس وغلق المنشأة

وحذر أبو الغيط أصحاب المخابز من مخالفة الأوزان والأسعار المقررة، موضحًا أن العقوبات، بحسب طبيعة المخالفة، تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب غلق المنشأة حال ثبوت مخالفات تستوجب ذلك.

وكشف عن اتجاه الوزارة إلى ضخ كميات إضافية من الدقيق في الأسواق، بالتزامن مع بدء تراجع أسعاره، بما يدعم استقرار سوق الخبز السياحي.

ودعا مساعد وزير التموين المواطنين إلى المشاركة في الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن أي تلاعب في أوزان الخبز أو أسعاره، مؤكدًا أهمية تعاونهم مع الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المستهلك وضبط المخالفات.