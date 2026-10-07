سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق وأحد أبرز لاعبي القلعة البيضاء في فترة الثمانينيات، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونعى نادي الزمالك نجمه السابق في بيان رسمي، جاء فيه: «ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى نصر إبراهيم نجم القلعة البيضاء السابق، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء».

وأضاف النادي: «يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما حرص النادي الأهلي على نعي نصر إبراهيم، لاعب الزمالك الأسبق، وتقديم التعازي إلى أسرته.

11 عامًا مع الزمالك

وقضى نصر إبراهيم 11 عامًا داخل صفوف الزمالك، خلال الفترة من 1977 حتى 1988، ونجح خلالها في ترك بصمة بارزة مع الفريق.

وكان نصر إبراهيم أحد العناصر المؤثرة في تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 1984، كما ساهم في حصد الفريق للبطولة مجددًا عام 1986.

وعلى المستوى المحلي، توج نجم الزمالك الراحل بلقب الدوري المصري 3 مرات، خلال مواسم 1977-1978، و1983-1984، و1987-1988.

كما حصد مع القلعة البيضاء كأس مصر 3 مرات أعوام 1977 و1979 و1988.

الاعتزال والعمل في قطاع الناشئين

واضطر نصر إبراهيم إلى اعتزال كرة القدم في سن الـ29 عامًا بسبب الإصابة، لينتقل بعدها إلى مجال التدريب.

وعمل نجم الزمالك الراحل في قطاعات الشباب والناشئين بالنادي، مواصلًا مسيرته داخل القلعة البيضاء ولكن من خارج المستطيل الأخضر، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.