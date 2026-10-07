مجلس السلام في غزة: الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام

قال مجلس السلام في غزة، إن «الأمن الحقيقي والدائم لإسرائيل الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي سلام، ويعد الضمانة الأكيدة لعدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مرة أخرى».

جاء ذلك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بمناسبة الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، والذي انحاز فيه إلى الرواية الإسرائيلية.

وأعرب المجلس في البيان عن أسفه لما وصفها بـ«الخسائر الفادحة» في الأرواح، و«المعاناة العميقة» التي تكبدها الإسرائيليون والفلسطينيون جراء الحرب.

وتطرق البيان إلى جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إعادة الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، قائلًا إن «ترامب أوفى بالتزامه تجاه شعب إسرائيل».

وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عهد إلى مجلس السلام بمهمة «ضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى، وكسر دائرة الخوف وسفك الدماء التي استمرت لعقود بسبب ممارسات حماس»، وفق نص البيان.

ولفت المجلس إلى أنه «يسعى جاهدًا إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم؛ من خلال نزع السلاح والتطرف في غزة»، قائلًا إن جهوده «تحددها الحلول العملية، وليس البيانات أو الشعارات».