متحدث الجيش الإيراني: الأمريكيون لن يجرؤوا على شن هجوم بري ومستعدون لحرب طويلة

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن القوات المسلحة الإيرانية عززت جاهزيتها العسكرية، ورفعت مخزوناتها من المعدات والأسلحة، مؤكدًا استعدادها لـ«تنفيذ عمليات استباقية لردع العدو، وخوض حرب طويلة إذا اقتضت الضرورة».

واعتبر أكرمي نيا، في حديث لإذاعة محلية، اليوم الأربعاء، أن الأمريكيين «لن يجرؤوا على شن هجوم بري»، قائلًا إن «واشنطن ستصبح أكثر عرضة للخطر بكثير إذا تحقق هذا الاحتمال».

وذكر أن إيران واصلت خلال الحرب إنتاج معدات دفاعية وهجومية، بينها الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن مخزونات كبيرة من هذه الأسلحة أصبحت متاحة للقوات المسلحة.

وأضاف أن الجيش اكتسب خلال الحرب خبرات ميدانية ساعدته على «تحديد نقاط ضعف الخصم وتحسين قدرته على مواجهته»، مشيرًا إلى تطوير معدات جديدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

وأكد أن استمرار إنتاج الأسلحة محليًا، إلى جانب المخزونات المتوفرة، يعزز قدرة القوات المسلحة على التعامل مع حرب طويلة، موضحًا أن إيران طورت خلال العقود الماضية جزءًا كبيرًا من احتياجاتها العسكرية محليًا في ظل العقوبات المفروضة عليها.

وقال إن مراكز البحث والتطوير ومؤسسات الاكتفاء الذاتي التابعة للجيش تعمل على تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب أجزاء ومعدات للطائرات والمروحيات والسفن، بينما تتولى الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع تلبية الاحتياجات التي تتجاوز قدرات الجيش الإنتاجية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإيراني، إلى أن طهران استغلت فترة وقف إطلاق النار لتعزيز الاحتياطيات ورفع مستوى الجاهزية.

- استعداد لحرب طويلة

وقال المتحدث إن الجيش الإيراني أعد قواته منذ بداية الحرب لاحتمال استمرارها لسنوات، عبر ضمان القدرة على إنتاج المعدات والأسلحة بكميات كافية واستخدامها في العمليات العسكرية.

وأكد أن استراتيجية الجيش لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تهدف أيضًا إلى الاحتفاظ بمخزونات كافية لتعزيز القدرة على الردع.

وأضاف أن البنية التحتية لإنتاج المعدات العسكرية لا تزال تعمل، وأن لدى القوات المسلحة احتياطيات وصفها بـ«الجيدة»، نافيًا وجود ما يدعو للقلق بشأن توفر الأسلحة والمعدات.