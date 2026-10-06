الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء سيدة نفسها من شرفة شقتها في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إلقاء إحدى السيدات نفسها من شرفة مسكنها في بورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة المناخ ببورسعيد بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكسور وكدمات متفرقة، إثر سقوطها من علو.

وتابعت وزارة الداخلية أنه بسؤال السيدة أفادت بأنها ألقت بنفسها من شرفة الشقة سكنها، واتهمت مالك شركة لصيانة الأجهزة المنزلية، له معلومات جنائية، بالتشهير بها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها.

وأضافت السيدة أن المشكو في حقه طلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع فيديو لمشاجرات بينها وبين أهلية زوجها، موضحة أن ذلك جرى بالاتفاق مع زوجها وشقيقه ووالده ووالدته، على خلفية خلافات زوجية بينهم.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.