فاجأ برنامج «من ماسبيرو» جمهوره ببدء حلقته بصورة بالأبيض والأسود؛ احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاق البث الملون في التليفزيون المصري عام 1976، بعد نحو 16 عامًا من البث بالأبيض والأسود.

واستعرض الإعلامي رامي رضوان، خلال البرنامج المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، جانبًا من تاريخ انتقال الشاشة المصرية إلى الألوان، مستعينًا بخبر نشرته مجلة «روز اليوسف» قبل نصف قرن.

وتناول الخبر، المنشور في 19 يوليو 1976، استعداد إدارة التليفزيون للتحول إلى البث الملون، ونقل العرض العسكري المقام يوم 6 أكتوبر من العام نفسه بالألوان، احتفالًا بالذكرى الثالثة لنصر أكتوبر.

واستضاف البرنامج الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي، محرر الخبر الذي كان يبدأ خطواته الصحفية آنذاك، ليستعيد ذكرياته مع كتابة الموضوع وكواليس اللحظة التي انتقل فيها التليفزيون المصري إلى عصر الصورة الملونة.