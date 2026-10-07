 ضبط المتهم بإطلاق عيار من بندقية ضغط هواء أودى بحياة عامل في المنوفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط المتهم بإطلاق عيار من بندقية ضغط هواء أودى بحياة عامل في المنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 1:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 1:46 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على المتهم بإطلاق عيار من بندقية "ضغط هواء" تجاه شخص، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته في المنوفية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخص بإطلاق عيار من بندقية " ضغط هواء" تجاه آخر، محدثًا إصابته التي أودت بحياته بالمنوفية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة شبين الكوم بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال "عامل" مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح في الصدر، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

وتابعت أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو «عامل» مقيم بذات الدائرة، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وهو بندقية صيد "ضغط هواء".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال لهوه بالبندقية أعلى سطح منزله، وخروج عيار منها بالخطأ تجاه المذكور، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.
وتابعت : "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

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