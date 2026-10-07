شريف عامر يعرض مقتنيات شهيد من عائلته: هذا ما عاد إلى منزلنا بعد استشهاده



عرض الإعلامي شريف عامر، على الهواء، مقتنيات الملازم طيار الشهيد عماد ذو الفقار، أحد أفراد عائلته، الذي استشهد خلال حرب الاستنزاف قبل أن يشهد انتصار أكتوبر 1973.

وقال خلال برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إن حرب أكتوبر هي «حرب المليون متعلم» الذين انضموا إلى صفوف القوات المسلحة في أعقاب نكسة عام 1967.

وأشار إلى حرص كثير من المصريين على استعادة قصص أقاربهم الذين أسهموا في الإعداد للحرب، حتى إن رحلوا قبل انطلاقها، مضيفًا: «كل واحد يقرب نفسه مسافات لكي يفخر بعلاقته بـ6 أكتوبر 1973، حتى بعد مرور 53 عامًا».

وتحدث عامر عن الشهيد عماد ذو الفقار، باعتباره جزءًا من فخر عائلته وفخره الشخصي، قبل أن يعرض عبوة تضم متعلقاته التي أعيدت إلى أسرته عقب استشهاده.

وقال: «هذا ما تبقى من الملازم طيار عماد ذو الفقار، وهذا ما عاد إلى منزلنا بعد استشهاده».

وأوضح أن العبوة تضم معدات ومتعلقات شخصية لضابط مصري شاب، تخرج في الكلية الجوية وقاد طائرات الهليكوبتر مع بداية مرحلة حرب الاستنزاف.

وأضاف أن العبوة روسية الصنع ويصل عمرها إلى نحو 56 عامًا، موضحًا أنه يحتفظ بها في مكان ظاهر أعلى مكتبته، حتى تثير تساؤلات زائريه وتمنحه فرصة لرواية قصة الشهيد.

وأشار إلى أن المتعلقات تشمل غطاءً للرأس، وحقيبة تحمل غطاءً آخر، إلى جانب خوذة الشهيد، قائلًا: «هذه خوذة مقاتل طيار شاب مصري لم يمهله القدر ليشهد نصر 1973».

واختتم عامر حديثه قائلًا: «إذا كنا نفخر جميعًا ونقول إن الإسرائيليين متوترون ومتضايقون، فأدينا بنوريهم عمليًا، وبنديهم أسبابًا أخرى ليكونوا أكثر توترًا».