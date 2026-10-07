الرئيس الإيراني: نخوض حربا شاملة ونواصل التفاوض لحماية حقوق شعبنا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة البلاد على الصمود ودعم الإنتاج، مشيرًا إلى أن حكومته تواصل التفاوض بهدف حماية حقوق الشعب الإيراني، بالتوازي مع تعزيز ما وصفه بـ«برنامج المقاومة والصمود».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، قال بزشكيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن إيران «تخوض حربًا شاملة بكل أبعادها»، موضحًا أن «الحكومة تواصل الحوار والتفاوض رغم الظروف الراهنة، لكنها تفعل ذلك من موقع قوة وكرامة لتحقيق حقوق الشعب الإيراني»، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يمثلان شرطًا أساسيًا لمواجهة التحديات، داعيًا المسئولين إلى «تجنب القضايا التي من شأنها زيادة الانقسامات داخل المجتمع، والعمل على تعزيز الأمل والصمود».

- خفض استهلاك الطاقة

وخلال الاجتماع، أكد بزشكيان، ضرورة منع قطع الكهرباء والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، داعيًا إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والمياه وغيرها من موارد الطاقة.

وقال إن الحكومة قد تلجأ، عند الضرورة، إلى إغلاق المباني والمنشآت غير المستخدمة مؤقتًا، بما فيها بعض المجمعات الثقافية والرياضية، لضمان استمرار الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين.

وفي السياق نفسه، أشار إلى مشروع «الثلاثاء بلا سيارات»، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على عدم استخدام السيارات يومًا واحدًا أسبوعيًا، للحد من تلوث الهواء والازدحام واستهلاك الوقود، داعيًا الحكومة والمسئولين إلى البدء بتطبيقه.

- تعزيز التعاون مع دول الجوار

ودعا بزشكيان إلى توسيع العلاقات والتعاون متعدد الأطراف مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن الحكومة تجري مفاوضات لتلبية بعض الاحتياجات القائمة.

وأكد في الوقت نفسه أن التعامل مع الظروف الراهنة يجب أن يعتمد أساسًا على القدرات المحلية، وتعزيز التعاون والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع الإيراني.

كما أشاد بجهود البنك المركزي ووزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط والميزانية والوزارات والجهات الحكومية المعنية بإدارة الأوضاع الاقتصادية والطاقة والإنتاج، معتبرًا أن استمرار هذه الجهود «ضروري» لتجاوز الظروف الراهنة.