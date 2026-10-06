قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان

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قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريص في جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.