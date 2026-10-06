استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرر أسعار الطماطم لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الجزر لتترواح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقرت الفاصوليا الخضراء لتتراوح اسعارها بين 25 إلى 40 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الباذنجان بين 6 إلى 9 جنيهات.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 11 إلى 15 جنيهًا.

وأسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيهًا.



وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال صيفى ليتراوح سعر الكيلو بين 11 إلى 15 جنيهًا..

كما سجل سعر كيلو الليمون البلدي من 13 إلى 25 جنيهًا.

أما أسعار المانجو البلدى فقد تراوحت بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وأسعار الكيوى تراوحت من 50 إلى 200 جنيه.

وأسعار التين البرشومي من 25 إلى 35 جنيهاً.

وأسعار الكانتلوب من 14 إلى 20 جنيهًا

وتراوحت أسعار الجوافة بين 15 إلى 30 جنيهًا.