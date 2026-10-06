ارتفاع طلبات رفض الخدمة العسكرية في ألمانيا

ارتفع عدد طلبات الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية في ألمانيا بشكل كبير، حيث تجاوز 12 ألف طلب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب الإحصاءات الواردة عن المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة ووظائف المجتمع المدني.

ونقلت مجموعتا "فونكه" و"آر إن دي" الإعلاميتين، عن متحدثة باسم المكتب الاتحادي، أنه قد تلقى 12 ألفا و102 طلب خلال الفترة بين يناير ونهاية أغسطس الماضيين.

ويمثل العدد أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الطلبات التي كان قد تم تقديمها خلال عام 2025، والبالغة 3879 طلبا. كما ارتفع العدد بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، حيث زاد أكثر من الضعف بالمقارنة مع 5862 طلبا في أواخر يونيو.

ويأتي الارتفاع الحاد وسط مخاوف أمنية متزايدة وقانون الخدمة العسكرية الجديد في ألمانيا، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.

جدير بالذكر أنه قد تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية منذ عام 2011، إلا أنها لا تزال منصوصا عليها في القانون الأساسي الألماني. ولا يزال الحق في رفض الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية ساريا.