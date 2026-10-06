القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة في حيفان جنوبي تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني الحكومي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، في وقت تتواصل فيه المعارك على عدد من جبهات المحافظة.

وقالت قيادة محور تعز في بيان إن "القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظره والأشاريف وذيبان حيفان جنوبي تعز".

وأفادت مصادر ميدانية، بأن المعارك لا تزال مستمرة في جبهات جنوب وغربي تعز، مؤكدة أن جماعة الحوثيين دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه أرياف تعز.

وفي المقابل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في تصريح نقلته قناة "المسيرة"، إن قواتهم تواصل "مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات تعز".

وأضاف أن هناك "إرباكا كبيرا" في أوساط ما وصفها بـ"تحشيدات العدو السعودي" في تعز، مُدعيا هروب عدد منهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المعارك في تعز، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية ضمن عملية "فجر اليمن"، والتي امتدت إلى عدد من الجبهات في المحافظة والساحل الغربي.