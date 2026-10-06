ماكرون يشرف على اختبار صاروخ جديد قادر على حمل رأس نووية

أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الثلاثاء، على «عملية إطلاق أولي» تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد، وفق ما أعلن قصر الإليزيه ووزارة الجيوش.

وقالت الرئاسة الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن ماكرون تابع عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية.

وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ يعد النسخة الثالثة من الصاروخ البالستي الاستراتيجي «إم 51» بحر-أرض، والذي دخل الخدمة قبل عام.

وأكدت الوزارة أن الصاروخ كان «خاليًا من شحنته النووية»، وسقط في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل.