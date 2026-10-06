نفتالي بينيت يتعهد بمنع المتهربين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي من عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "معًا"، نفتالي بينيت، أن منع المتهربين من التجنيد الإجباري، في إشارة إلى يهودي الحريديم، من تولي المناصب بالمجلس الوزاري الأمني المصغر سيكون شرطًا أساسيًا لانضمام حزبه للحكومة المقبلة.

وجاء ذلك بعد اشتباكات في مدينة موديعين، الليلة الماضية، على خلفية محاولة إلقاء القبض على يهودي حريدي تهرب من الخدمة العسكرية في إسرائيل.

وقال بينيت خلال مؤتمر عقد في إسرائيل: "سنمرر قانون درعي الذي ينص على منع المتهربين من التجنيد من عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر"، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "يمنع أي شخص تخلف عن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أو يشجع على ذلك من عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر".

ويعود "قانون درعي" إلى زعيم حزب "شاس" اليهودي وعضو الكنيست الإسرائيلي، أرييه درعي، حيث ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه حليف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذكرت أنه خدم في الجيش الإسرائيلي لعدة أشهر كما خدمت عائلته، ولكنه أصبح لاحقًا معارض لإلغاء إعفاء رجال الحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وقال بينيت: "لن نقبل بعد الآن هذا الموقف الهزلي، حيث يفتخر شخص ما بعدم إرسال أحفاده إلى المعركة وعلى النقيض يرسل أبناءنا وبناتنا إليها".

وجاء التصريح في أعقاب اشتباكات بين متشددين يهوديين والشرطة الإسرائيلية في مدينة موديعين الإسرائيلية لإلقاء القبض على متهرب من التجنيد الإجباري.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت استدعاء لقواتها لاستعادة النظام وإنقاذ أفراد من الشرطة العسكرية الإسرائيلية في موديعين، وغادرت القوات الأمنية في نهاية المطاف دون القبض على المتهرب.

ويُعفى الحريديم من الخدمة العسكرية المفروضة على معظم الشباب الإسرائيليين لكن المحكمة العليا في إسرائيل أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 2024 بإنهاء ذلك الإعفاء والبدء في تجنيد طلاب المدارس الدينية.