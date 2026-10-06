مقترح سويسري لحظر حزب الله يثير انقساما سياسيا

قوبل مقترح سويسري بإضافة «حزب الله» إلى الحظر القائم على حركة حماس، بردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية.

وبحسب ما نشره موقع «سويس إنفو»، اليوم الثلاثاء، رحبت الأحزاب المنتمية إلى اليمين والوسط السياسي بالمقترح، بعد انتهاء مرحلة التشاور.

في المقابل، رفض حزب الخضر بوضوح حظر «حزب الله»، فيما أعرب الحزب الاشتراكي ورابطة الحقوقيين الديمقراطيين في سويسرا عن تحفظات.

وبرر حزب الوسط تأييده للحظر بأن «حزب الله» هاجم إسرائيل إلى جانب حماس في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023.

ويرى كل من حزب الوسط والحزب الليبرالي الراديكالي أن إدراج حظر «حزب الله» ضمن القانون القائم الذي يحظر حماس خطوة مناسبة، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعتين.

أما حزب الشعب السويسري، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فيرى أن الحظر – في ضوء التهديد الذي يشكله «حزب الله» ودعمه لأنشطة إرهابية – يسدّ ثغرة أمنية مهمة في منظومة حماية سويسرا.

في المقابل، ينتقد حزب الخضر صيغة مشروع القانون، معتبرًا أنها فضفاضة أكثر من اللازم، ما قد يفتح الباب أمام تطبيقه بصورة تعسفية.

وترفض رابطة الحقوقيين الديمقراطيين في سويسرا مشروع القانون استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وترى أنه من حيث المبدأ، يعود إلى المحاكم تحديد ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة في كل حالة على حدة.

أما الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر حزب سياسي في سويسرا، فلم يعلن تأييدًا أو رفضًا قاطعًا للمقترح. فهو يدين ممارسات «حزب الله»، لكنه يؤكد «تحفظه المبدئي على حظر المنظمات».

ويقول الحزب إن أي حظر يجب ألا يقيّد هامش تحرك سويسرا في سياستها الخارجية. كما ينبغي إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بما يتيح تقديم المساعدات الإنسانية والإسهام في بناء السلام.



