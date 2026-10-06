سنتكوم تنفي أنباء تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر

نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، مساء الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية روجت لتقارير كاذبة تفيد بتحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية، من طراز MH-60R، في البحر الأحمر بعد إعلان حالة طوارئ، الليلة الماضية.

وذكرت أن «التقارير التي تتحدث عن سقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر غير صحيحة»، قائلة إن «جميع الطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بخير».

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصادر مطلعة، قولها إن حادثًا جويًا وقع لمروحية أمريكية فوق البحر الأحمر بالقرب من السعودية.

وأشارت إلى أن بيانات أجهزة الرادار أظهرت وصول ارتفاع المروحية إلى مستوى صفر متر، مع تسجيل سرعة أرضية بلغت نحو 17 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت عن مصادر إعلامية قولها إن طائرة إسعاف أقلعت من مطار «جدة» واتجهت نحو موقع المروحية بالقرب من ينبع.