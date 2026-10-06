هيئة بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر في هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الناقلة كانت تبحر باتجاه الخروج من المضيق عندما أصيبت بالمقذوف.

وأوصت السفن في المنطقة بتوخي الحذر أثناء الإبحار وإبلاغ الهيئة بأي أنشطة مشبوهة.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.