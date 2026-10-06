- قنديل: من روح أكتوبر نستمد العزيمة.. وجامعة العاصمة توظف العلم والابتكار في بناء المستقبل وتطوير المجتمع

استهل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، اجتماع مجلس الجامعة، بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أهمية تعريف الأجيال الجديدة ببطولات حرب أكتوبر وما جسدته من قدرة المصريين على تجاوز اليأس والهزيمة والانكسار، واستعادة الحق بالعزيمة والعمل ثم بالمفاوضات.

وأكد رئيس جامعة العاصمة أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة متجددة للحفاظ على الذاكرة الوطنية، ونقل الحقائق إلى الأبناء والأجيال الجديدة، وتعريفهم بأمجاد نصر أكتوبر، الذي جسدت خلاله العقلية المصرية نموذجًا للإعجاز البشري في التخطيط والإرادة والصمود، موجهًا التحية بكل فخر واعتزاز لأرواح شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وكرامتها.

وعُقد اجتماع مجلس جامعة العاصمة بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون.

ورحب الدكتور السيد قنديل، بمحافظ القاهرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة، وتوظيف الإمكانات العلمية والخبرات الأكاديمية للجامعة في دعم خطط تطوير منطقة حلوان ومحيط الجامعة ومداخلها، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة في مجالات البيئة والعمارة والابتكار وتطوير المناطق غير المخططة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تحويل الأبحاث والدراسات العلمية إلى مشروعات وحلول قابلة للتطبيق تخدم المجتمع، خاصة في مجالات تطوير البيئة وتدوير المخلفات، مؤكدًا أن نجاح الجامعة لا يقاس فقط بما تقدمه داخل أسوارها، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي في محيطها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تشهد أعمال تطوير واسعة في عدد من المناطق، من بينها وسط القاهرة وشرقها وحلوان.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك مع جامعة العاصمة والاستفادة من خبرات أساتذتها وباحثيها في وضع أفكار ومخططات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والكورنيش ومنظومة البيئة، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية لمنطقة حلوان.

وكشف محافظ القاهرة عن أهمية مشاركة الجامعة بخبراتها العلمية في خطط تطوير المنطقة، والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والتخصصات المختلفة بالجامعة في تقديم حلول عملية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع ما تم إنجازه في مشروعات المجمع الطبي بجامعة العاصمة، إلى جانب مستشفى الطلبة التابعة لجامعة حلوان الأهلية، ومتابعة معدلات التنفيذ والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه استكمال المشروعات.

وتواصل جامعة العاصمة العمل بأقصى معدلات التنفيذ للانتهاء من المرحلة الأولى للمجمع الطبي الجامعي، تمهيدًا لافتتاحها في ديسمبر المقبل، ويُعد المجمع الطبي من المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالجامعة، إذ تستهدف طاقته الاستيعابية نحو 1600 سرير، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات طبية متخصصة ومتكاملة للمواطنين.

كما تسعى لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة لطلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم بجامعة العاصمة وجامعة حلوان الأهلية، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والتدريب الطبي الحديث.

وتناول الاجتماع، مستشفى الطلبة التابعة لجامعة حلوان الأهلية، والتي تضم 160 سريرًا، منها 136 سرير إقامة و24 سرير رعاية، و7 حضانات، و180 كرسي أسنان، و4 غرف عمليات، و12 عيادة خارجية، و9 وحدات غسيل كلوي، و4 غرف للأشعة ومعمل، بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى، فيما تصل التكلفة المستهدفة للمشروع إلى نحو 700 مليون جنيه.

وفي إطار متابعة المشروعات الطبية، ناقش المجلس، ما تم عقب عقد اجتماع مع قيادات شركة وادي النيل؛ لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز، والعمل على الانتهاء منها وتذليل العقبات أمام استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

وناقش مجلس الجامعة، أهمية وضع منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين، وإنشاء قاعدة بيانات للطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، والعمل على تنمية قدراتهم وتوفير الرعاية والدعم اللازم لهم، بما يضمن اكتشاف المواهب مبكرًا وتأهيلها وتمكينها من تمثيل الجامعة في المحافل المختلفة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أهمية إبراز أبطال جامعة العاصمة ونماذجها المتميزة في مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية والابتكارية، وتقديم الرعاية والدعم لهم باعتبارهم نماذج مشرفة للجامعة، مع ضرورة بناء منظومة مستدامة لاكتشاف الموهوبين وصناعة أبطال قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وتناول الاجتماع، أهمية إعادة تأهيل مركز التميز بالجامعة وتطويره ليكون مقرًا متكاملًا للابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم الطلاب وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة، ويوفر بيئة مناسبة لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وربط الابتكار باحتياجات سوق العمل والمجتمع.

وشدد المجلس، على أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين، وتعزيز توظيف مخرجات البحوث والدراسات العلمية في مواجهة التحديات المجتمعية، بما يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويعزز دور الجامعة كمؤسسة علمية وتنموية مؤثرة.

وأكد قنديل، أن جامعة العاصمة تستهدف بناء نموذج متكامل للجامعة المؤثرة في مجتمعها، يجمع بين التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع، ويعمل على توظيف قدرات الجامعة وخبراتها العلمية.