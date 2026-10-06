السجن 5 سنوات لميكانيكي لإدانته بالاتجار في المخدرات بأطفيح

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة أطفيح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2420 لسنة 2026 جنايات مركز أطفيح إلى المتهم «سعيد. م»، 31 سنة، ميكانيكي، أنه في يوم 21 فبراير 2026، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما اتهمته التحقيقات بإحراز سلاح أبيض «سكين» مما يُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد مجري الضبط أنه أثناء مروره الأمني بدائرة قسم شرطة العجوزة، أبصر المتهم يقود دراجة نارية دون لوحات، ويسير عكس الاتجاه. وما إن أبصر المتهم القوة الأمنية حتى ألقى كيسًا بلاستيكيًا انفرط ما بداخله من قطع بنية تشبه الحشيش المخدر، فالتقطها وتمكن من ضبطه.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاح أبيض «سكين»، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة الاتجار، فيما أقر بأن السلاح الأبيض كان للدفاع عن تجارته الآثمة.