ارتفاع أسعار البصل 60% خلال 3 أشهر بسبب تراجع المساحات المنزرعة

- مسئول بوزارة الزراعة: انخفاض صادرات البصل 11% خلال أول 9 أشهر إلى 230 ألف طن

- انخفاض المساحات المنزرعة 25% إلى 233 ألف فدان خلال الموسم الجاري



ارتفعت أسعار البصل في السوق المحلية بنحو 60% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الحالي، مدفوعة بتراجع كبير في المساحات المزروعة من البصل، نتيجة عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد تراجع أسعاره بشكل ملحوظ الموسم الماضي، ما أدى لتعرضهم لخسائر كبيرة، وفقا لمسؤولين حكوميين وعدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«الشروق».

وزادت أسعار البصل لتصل إلى 16 ألف جنيه للطن (جملة) خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل 10 آلاف جنيه في يوليو الماضي، فيما وصلت أسعار السلعة للمستهلك النهائي إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر يتراوح بين 12 و13 جنيهًا.

وأرجعت بعض المصادر التي تحدثت لـ«الشروق» ارتفاع أسعار البصل إلى استمرار الصادرات في وقت يعاني فيه السوق المحلية من تراجع المعروض وانخفاض المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالي.

بينما اعتبر فريق آخر أن الزيادات السعرية الأخيرة في أسعار البصل منطقية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تجاوزت 50% خلال الموسم الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

وقال عز الدين جودة، رئيس لجنة تصدير البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الزيادات السعرية الأخيرة تعتبر محدودة ومناسبة لكلٍّ من الفلاح والمستهلك.

وأضاف جودة لـ«الشروق» أن تكاليف الإنتاج شهدت زيادات كبيرة جدًا بسبب ارتفاع أسعار إيجارات الأراضي الزراعية والعمالة و«الكيماوي» و«التقاوي» وغيرها، متابعًا: «إذا تراجعت الأسعار عن المستويات الحالية فقد تسبب خسائر مالية كبيرة للفلاح».

وأوضح أن التصدير ليس سببًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الكميات المصدرة من البصل خلال العام الحالي تراجعت بشكل ملحوظ بسبب التوترات الإقليمية.

وأشار إلى أن أغلب صادرات البصل المصرية تكون لصالح الدول العربية، وبالأخص السعودية، لذلك فإن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أثرت سلبًا على حجم الطلب من بلدان المنطقة خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن الزيادة السعرية جاءت بعد تراجع المساحات المنزرعة خلال الموسم الحالي، موضحًا: «الفلاحون تكبدوا خسائر مالية كبيرة خلال العام الماضي بسبب تدني أسعار البيع، لذلك فإن عددًا كبيرًا منهم قد عزف عن زراعة المحصول هذا العام».

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة عن انخفاض حجم صادرات مصر من البصل بنحو 11% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 230 ألف طن، مقابل 258 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الشروق» إن سبب انخفاض صادرات البصل يعود إلى أن السعودية لم تعد تستورد البصل من مصر، والتي كانت من أكبر الأسواق، وذلك بسبب فترات حظر التصدير التي فرضتها الحكومة قبل عامين لاحتواء أزمة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية وقتها.

ولفت إلى أن مساحات زراعة البصل نفسها انخفضت هذا العام بنسبة 25%، بعدما هوت إلى 233 ألف فدان خلال الموسم الجاري، مقابل 313 ألف فدان في الموسم الماضي، مرجعًا أسباب ذلك الانخفاض إلى تراجع الأسعار العام الماضي وعزوف البعض عن الزراعة في الموسم الحالي.

ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن استمرار تصدير البصل خلال الموسم الحالي قد يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأسواق المحلية شهدت أزمة في البصل من قبل بسبب ارتفاع معدلات التصدير وانخفاض المساحات المنزرعة، حيث تجاوز سعر الكيلو 40 جنيهًا خلال موسم 2023-2024، محذرًا من تكرار المشكلة نفسها في الموسم الحالي.

ومن جهة أخرى، يقول حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار الحالية في متناول الجميع، ولا يوجد أي مؤشر إلى أزمة سعرية مقبلة، لافتًا إلى أن الزيادة السعرية الأخيرة جاءت بسبب فاصل «العروات».

وأضاف نجيب لـ«الشروق» أن الأسعار ستتراجع مرة أخرى مع نهاية العام الجاري، بالتزامن مع حصاد العروات الجديدة.