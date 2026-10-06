اختتمت نقابة الصحفيين البرنامج التدريبي الأول تحت عنوان «المياه وقصص النيل»، الذي نظم بالتعاون بين لجنتي الشئون العربية والخارجية، وتطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

واستمر البرنامج على مدار 6 أشهر، وتضمن مجموعة من التدريبات المتخصصة في صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والصحافة الاستقصائية، إلى جانب جلسات تناولت أخلاقيات الإعلام.

وتنوعت مخرجات المشاركين في البرنامج بين تقارير صحفية، وأعمال في صحافة البيانات، ومنتجات مصورة، ومحتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنتاجات اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان قد تم الإعلان عن تنظيم مسابقة في ختام البرنامج التدريبي الأول، على أن يتم إعلان الفائزين وتكريمهم بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز الفائزين في مسابقة البرنامج التدريبي الأول نهاية الشهر الجاري، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

ويأتي البرنامج في إطار اهتمام نقابة الصحفيين بتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة التحولات المتسارعة في أدوات وأساليب العمل الصحفي، خاصة في مجالات صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي والصحافة الاستقصائية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجال التدريب والتطوير المهني.