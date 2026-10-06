أردوغان: لن ننسَ أطفال غزة وسندافع عن قضيتهم في كل الظروف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تنسى أطفال غزة، وستدافع عن قضيتهم في كل الظروف، "حتى لو نسيهم البرابرة الذين يرتدون قناع الحضارة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمناسبة افتتاح العام الأكاديمي 2026-2027.

وأعرب أردوغان عن تأثره وإعجابه بعرض قدمته "جوقة جامعة حران الموسيقية" بعنوان "من نسيناهم على الضفة الأخرى من الفرات"، إهداء إلى أطفال غزة "الذين سلب منهم حق الحياة والتعليم".

وأضاف: "بهذه المناسبة، أبعث باسم بلدي وشعبي أقوى رسائل التضامن إلى جميع طلاب غزة الذين فقدوا خلال السنوات الثلاث الماضية أمهاتهم وآباءهم وأشقاءهم وأصدقاءهم، ودمرت شبكة الإبادة الصهيونية منازلهم وجامعاتهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، ومع ذلك لم يتخلوا عن كفاحهم من أجل الحياة والكرامة وعن عزمهم على الوجود بكرامة".

كما وجه الرئيس التركي رسائل تضامن وتحية إلى "جميع المظلومين والمتضررين في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم".

وتابع: "حتى لو نسي البرابرة الذين يرتدون قناع الحضارة، فإننا لن ننسى أبدا الأطفال على الضفة الأخرى من الفرات، وسنظل دائما إلى جانبهم، وسندافع عن قضيتهم العادلة في جميع الظروف".

وترحم أردوغان على "74 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، سقطوا ضحايا لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

- "حضارتنا أتاحت ما أنتجته من معرفة لخدمة الإنسانية"

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن المنطقة التي تقع تركيا في قلبها "تزخر بكنوز لا تحصى، سواء من حيث الإرث العلمي أو الحضاري".

وأضاف: "من بغداد إلى إسطنبول، ومن القاهرة إلى سمرقند، ومن نيسابور وبخارى إلى إزنيق وبورصة، ومن هناك إلى البلقان، أسهم علماؤنا وطلابنا ومجمعاتنا العلمية ومدارسنا في إحياء جغرافيا شاسعة خطوة خطوة".

وأشار إلى أن المعرفة التي أنتجت في هذه المراكز نقلت إلى بلدان مختلفة من العالم عبر الطلاب الذين تخرجوا فيها.

ولفت إلى أن الجامعات الغربية، على وجه الخصوص، بدأت منذ القرن الحادي عشر "بالتشكل على ضوء أساليبنا في التعليم والتدريس".

ومضى قائلا: "أي إن الحضارة التي ننتمي إليها ونرثها لم تكتف بإنتاج المعرفة، بل أتاحت المعرفة التي أنتجتها لخدمة الإنسانية".

وشدد أردوغان على أهمية "عدم الاكتفاء بالافتخار بالماضي، وإنما استمداد القوة والإلهام منه".

واستشهد بالعالم المسلم الإمام الغزالي بوصفه إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالمين الإسلامي والغربي.