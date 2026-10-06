الاتحاد المصري للتجديف يحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة

احتفل الاتحاد المصري للتجديف، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ53 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، في أجواء وطنية مميزة من مقر تدريبات منتخب مصر للتجديف بجهاز الرياضة للقوات المسلحة، بالتزامن مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وشهدت الاحتفالية التقاط مجموعة من الصور واللقطات التذكارية لأبطال منتخب مصر للتجديف، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر، واستلهامًا لروح هذه الملحمة الوطنية التي جسدت أسمى معاني العزيمة والإصرار والتحدي والانتصار.

وحرص الاتحاد المصري للتجديف على توجيه خالص التهنئة إلى جهاز الرياضة للقوات المسلحة، ونادي طلائع الجيش للتجديف، ونادي طلائع الأسطول للتجديف، وجميع أندية ومؤسسات الرياضة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

ومن جانبه، تقدم اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، بخالص التهنئة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء شريف القماطي: «نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوب جميع المصريين، وهي الذكرى الـ53 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، التي ستظل شاهدًا على عظمة الجيش المصري وإرادة الشعب المصري وقدرته على تحقيق المستحيل عندما تتوحد الإرادة والعزيمة».

وأضاف: «نستلهم من انتصارات 6 أكتوبر روح الإصرار والتحدي، وهي القيم التي نحرص على غرسها في أبطالنا الرياضيين، لتمثيل مصر بصورة مشرفة ورفع علمها عاليًا في مختلف المحافل الدولية».

واختتم رئيس الاتحاد المصري للتجديف تصريحاته قائلًا: «كل عام ومصر الغالية بخير، وكل عام وقواتنا المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم في أمن واستقرار وانتصار دائم».

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص الاتحاد المصري للتجديف على مشاركة أسرة اللعبة في المناسبات الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن لدى أبطال المنتخبات الوطنية.