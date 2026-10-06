أعلن وزير التربية والتعليم التركي يوسف تكين، مصرع إحدى الطالبات اللواتي أصبن في حادثة طعن وقعت صباح اليوم داخل مدرسة متوسطة بمدينة إسطنبول، بعد أن كانت ترقد في حالة حرجة.

وكانت حادثة الطعن قد وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مدرسة "شهيد شميل إمام خطيب" المتوسطة الواقعة في منطقة كاياشهير التابعة لبلدية باشاك شهير، حيث أقدمت طالبة تبلغ من العمر 15 عاما وتدعى "ف.م."، في الصف العاشر بمدرسة "فخر الدين كريم كوكاي" الثانوية في بلدية كوجوك تشكمجة، على الدخول إلى المدرسة بزي مدرسي وشن هجوم بالسلاح الأبيض على الطالبات داخل الصفوف والساحات المدرسية.

وأسفر الهجوم عن إصابة 8 طالبات، جميعهن من الإناث، تم نقلهن على الفور إلى مستشفى "تشام وسقورا" في بلدية باشاك شهير لتلقي العلاج، وفق وكالة فرانس برس.

وأفاد وزير الصحة كمال ميميش أوغلو في وقت سابق، بأن حالة إحدى المصابات كانت خطيرة، بينما كانت حالتان متوسطتي الخطورة، في حين وصفت حالة الخمس الأخريات بالمستقرة. وقد أعلن وزير التربية والتعليم يوسف تكين لاحقا وفاة الطالبة التي كانت في حالة حرجة متأثرة بجراحها.

وكان حاكم إسطنبول داود غول قد صرح بعد زيارته للمصابات بأن 5 طالبات حالتهن طفيفة، وطالبتان حالتهما متوسطة ومستقرة، وطالبة واحدة كانت تخضع لعملية جراحية.

وأكد غول أن المهاجمة دخلت المدرسة "دون استهداف شخص بعينه، وقامت بالاعتداء على الطالبات بالسلاح الأبيض"، مشيرا إلى أن عناصر الأمن في المدرسة تمكنوا من السيطرة عليها وتسليمها إلى الشرطة، حيث لا تزال قيد الاحتجاز.

وفي أعقاب الحادثة، قررت إدارة المدرسة تعليق الدراسة لمدة يومين. كما فرض المجلس الأعلى للبث التلفزيوني التركي حظرا على تغطية الحادثة، وأصدرت محكمة الصلح الثالثة في إسطنبول قرارا بمنع نشر الأخبار والمقابلات والتعليقات المرتبطة بالحادثة حتى انتهاء التحقيقات.