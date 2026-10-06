معهد فلسطين للأمن: إسرائيل تخشى إشكاليات أمنية في ذكرى السابع من أكتوبر

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن إسرائيل تجري منذ فترة تقييمات أمنية شاملة، في ظل مخاوف من وقوع أي أحداث أو هجمات بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.

وأوضح الشروف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية بسنت أكرم، أن إسرائيل تتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية بهدف تعزيز الردع ومنع أي طرف من التفكير في تنفيذ عمليات أو هجمات خلال هذه الفترة.

وأشار الشروف، إلى أن حالة التأهب تأتي في إطار المخاوف الأمنية الإسرائيلية من وقوع أي حادث أمني.

ولفت إلى أن إسرائيل تعتزم إغلاق جميع المناطق، إلى جانب تقييد وسائل الاتصالات الموجودة في الضفة الغربية، وكذلك الاتصالات بينها وبين إسرائيل، تحسبًا لوقوع أي أحداث أمنية.

وسبق أن قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الإثنين والأربعاء بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر.

وينص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس.