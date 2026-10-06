الرئيس السيسي يصل قاعدة سول الجوية في مستهل زيارة لجمهورية كوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعدة سول الجوية، في مستهل زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا، بحسب نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز.

وتوجه الرئيس السيسي، إلى جمهورية كوريا، في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة تبدأ بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا، حيث يعقد الرئيس مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا، كما يشارك السيد الرئيس، خلال الزيارة، في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجولة ستشمل كذلك زيارة دولة إلى مملكة ماليزيا وزيارة إلى جمهورية إندونيسيا.