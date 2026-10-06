سي إن بي سي: مخاوف بشأن سلامة الملاحة مع تزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز

تعرضت ناقلة نفط لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، في أحدث واقعة تستهدف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وبحسب قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، تعرضت الناقلة للهجوم أثناء إبحارها في مياه مضيق هرمز، في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية في المنطقة.

وأفادت القناة بأن الهجمات على السفن في مضيق هرمز تزايدت خلال الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية واستمرار تدفقات النفط عبر الممر الملاحي الحيوي.

وأشارت إلى أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة.

وأضافت «سي إن بي سي» أن استمرار الهجمات على الناقلات يأتي في وقت تحاول فيه دول الخليج الحفاظ على تدفقات صادرات النفط، من خلال استخدام مسارات بديلة ووسائل أخرى لتجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وتراقب أسواق النفط التطورات في مضيق هرمز عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار استهداف السفن إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.