إطلاق اسم خط ترامب للحرية على مشروع ربط الكهرباء بين رومانيا ومولدوفا

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قالت السفارة الأمريكية في كيشيناو، إن خط الكهرباء عالي الجهد ​المزمع إنشاؤه لربط رومانيا ومولدوفا سيطلق ‌عليه اسم "خط ترامب للحرية"؛ ليصبح بذلك أحدث مشروع بنية تحتية يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت السفارة في منشور ​على منصة إكس أمس الاثنين، أن المشروع "المدعوم ⁠باستثمارات من الحكومة الأمريكية قيمتها 130 ​مليون دولار"، سيعزز أمن مولدوفا واستقلالها في مجال ​الطاقة.

وقال دوميترو تشيوريتش المتحدث باسم الحكومة لوكالة رويترز: "تدعم حكومة جمهورية مولدوفا المبادرات التي تعود بالنفع على مواطنيها، لا ​سيما تلك التي تضمن أمن البلاد ​وبنيتها التحتية في مجال الطاقة".

فيما لم يرد مسئولون من رومانيا ‌بعد ⁠على طلبات للتعليق.

وتستورد مولدوفا، التي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معظم احتياجاتها من الكهرباء عبر ​خطوط الربط القائمة ​مع ⁠رومانيا وأوكرانيا.

وأدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا ​إلى تعطيل هذه الإمدادات في السابق.

وارتبط ​اسم ⁠ترامب بعدد متزايد من المشروعات في أنحاء العالم، بما في ذلك ممر نقل مقترح ⁠عبر أرمينيا ​وقاعدة عسكرية مزمعة في ​بولندا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى ​كسب رضا الرئيس الأمريكي.