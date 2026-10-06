إطلاق اسم خط ترامب للحرية على مشروع ربط الكهرباء بين رومانيا ومولدوفا

قالت السفارة الأمريكية في كيشيناو، إن خط الكهرباء عالي الجهد المزمع إنشاؤه لربط رومانيا ومولدوفا سيطلق عليه اسم "خط ترامب للحرية"؛ ليصبح بذلك أحدث مشروع بنية تحتية يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت السفارة في منشور على منصة إكس أمس الاثنين، أن المشروع "المدعوم باستثمارات من الحكومة الأمريكية قيمتها 130 مليون دولار"، سيعزز أمن مولدوفا واستقلالها في مجال الطاقة.
وقال دوميترو تشيوريتش المتحدث باسم الحكومة لوكالة رويترز: "تدعم حكومة جمهورية مولدوفا المبادرات التي تعود بالنفع على مواطنيها، لا سيما تلك التي تضمن أمن البلاد وبنيتها التحتية في مجال الطاقة".
فيما لم يرد مسئولون من رومانيا بعد على طلبات للتعليق.
وتستورد مولدوفا، التي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معظم احتياجاتها من الكهرباء عبر خطوط الربط القائمة مع رومانيا وأوكرانيا.
وأدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا إلى تعطيل هذه الإمدادات في السابق.
وارتبط اسم ترامب بعدد متزايد من المشروعات في أنحاء العالم، بما في ذلك ممر نقل مقترح عبر أرمينيا وقاعدة عسكرية مزمعة في بولندا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى كسب رضا الرئيس الأمريكي.