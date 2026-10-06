عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا دعما لاحتجاجات طلاب المدارس

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرات في العديد من مدن فرنسا، اليوم الثلاثاء، دعمًا لاحتجاجات تلاميذ المدارس الذين يطالبون بمزيد من التمويل للتعليم، مما يزيد الضغط على حكومة الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

ومع حصار التلاميذ للمدارس الثانوية مرة أخرى، تجمعت حشود كبيرة تلوح بالأعلام واللافتات في مرسيليا وستراسبورج ومدن أخرى.

وأظهرت المظاهرات، كيف تطورت الاحتجاجات التي بدأت في مدرسة ثانوية في منطقة باريس في منتصف سبتمبر إلى حركة وطنية، وهي الأحدث من بين العديد من الاحتجاجات التي شهدتها فترة ولاية ماكرون التي استمرت قرابة عقد من الزمان.

وقالت ليا مونيمارت وهي متظاهرة في مدينة ليل الشمالية: "نحن بحاجة إلى الاستماع إليهم.. إنهم يبلغون من العمر 17 عامًا، وليسوا جاهلين تمامًا، ويعرفون ما يتحدثون عنه.. ومن المهم إظهار أن هناك أشخاصًا بالغين يدعمونهم".

وقدرت وزارة الداخلية أن 86 ألف شخص شاركوا في المظاهرات خارج باريس صباح اليوم الثلاثاء. وشارك آلاف آخرون في مسيرة في العاصمة بعد الظهر.

وأصبحت مقاطعة الطلبة للفصول الدراسية وحصار المدارس وأعمال الشرطة التي أدت إلى اعتقال أكثر من 6100 شخص، معظمهم من القصر، والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، قضية مثيرة للتوتر في الأيام الأولى من حملة الانتخابات الرئاسية.

ووصف فيليكس بارني وهو طالب جامعي، رد فعل الشرطة بأنه "غير متناسب"، قائلًا إنه "ليس من المنطقي ضرب القاصرين".