قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، إن سكان قطاع غزة يدخلون شتاءهم الرابع في ظل الحرمان، مشيرًا إلى وجود كميات كبيرة من المساعدات يتعين إدخالها إلى المنطقة استعدادًا للظروف المقبلة، مثل الأمطار والفيضانات وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف في تصريح للأناضول: "للأسف، لا نحصل على التصاريح اللازمة لإيصال هذه المساعدات بالعدد الكافي وفي الوقت المناسب، وهذه إحدى أكبر المشكلات التي نواجهها حاليًا".

وأشار لايركه إلى أن الوضع في غزة لا يزال مأساويًا وهشًا، لافتًا إلى أنهم تمكنوا خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ العام الماضي من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، إلا أن المساعدات لم تصل إلى المستوى المطلوب.

وأضاف: "هذا لا يُعد وقفًا لإطلاق النار بالمعنى الكامل، ما زلنا نتلقى تقريبًا كل يوم تقارير عن مقتل أشخاص، واستهداف البنية التحتية المدنية وقصفها، وأحداث مماثلة".

وشدد على ضرورة إيصال تلك المواد إلى المنطقة حتى يتمكن السكان من تجاوز شتائهم الرابع الصعب، موضحًا أنها تشمل مختلف المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع غيار المولدات، والمعدات اللازمة لإصلاح شبكات المياه، إلى جانب العديد من الاحتياجات الأخرى.

ولفت إلى أن هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 أكتوبر تسبب في صدمة، وقال: "لكن الرد على ذلك وما تلاه من حرب (الهجمات الإسرائيلية) صدم العالم".

وقال إن "وحشية الحرب الموجهة ضد المدنيين في غزة وحجمها هزّا بشدة العاملين في المجال الإنساني أيضًا، كان الوضع مروعًا حقًا".

وأوضح أن أحد التحسينات التي تحققت خلال فترة وقف إطلاق النار تمثل في "الحيلولة دون وقوع المجاعة"، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من توفير الطعام للناس يوميًا، فضلًا عن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال.

ولفت إلى أن المساعدات لا يمكن إدخالها إلا عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، موضحًا أن كل شيء يخضع للفحص والتدقيق والتمشيط الدقيق، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة، الأمر الذي يتسبب في تأخير وصول المساعدات.

وأضاف: "لهذا السبب، ينتظر الناس أيامًا وأسابيع، بل أشهرًا، فقط لإدخال المساعدات إلى الجانب الآخر من الحدود وإلى جزء من قطاع غزة لا يزال خاضعًا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية".

وتابع: "بعد ذلك، يتعين على شاحناتنا المرور عبر هذه المنطقة العسكرية، التي تشبه إلى حد كبير منطقة لا يوجد فيها أحد، من أجل استلام المساعدات ونقلها مجددًا إلى الأشخاص المحشورين في مساحة صغيرة جدًا على الساحل".

وأردف: "نصف غزة تقريبًا منطقة يتعذر على المدنيين الوصول إليها، كما أن وجودنا هناك معقد للغاية بالنسبة لنا، وهناك اكتظاظ شديد في المخيمات على الساحل، وهذا يجلب معه جميع أنواع المشكلات".

وأوضح أنهم بحاجة إلى إيصال الخيام إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مأوى في غزة، لكنهم لا يستطيعون حاليًا توفيرها بالعدد الكافي، مؤكدًا أن هذه هي أكبر مشكلة تواجههم حاليًا مع السلطات الإسرائيلية.

وتحدث لايركه عن الوضع الإنساني الذي آلت إليه غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلًا: "أعتقد أن كثيرًا من الأشخاص الذين يعملون في المجال الإنساني بشكل مهني وعاشوا هذه الأزمة التي استمرت 3 سنوات بأنفسهم، أصبحوا اليوم أشخاصًا مختلفين تمامًا عما كانوا عليه قبل 3 سنوات".

وتابع: "لم نكن نتوقع تمامًا أن يصل الوضع إلى هذا المستوى الكارثي، لم نكن ندرك أننا سنواجه وضعًا بهذه الخطورة من حيث الاحتياجات الإنسانية، وأن قدرتنا على تلبية هذه الاحتياجات ستكون محدودة إلى هذا الحد".

وتجدر الإشارة إلى تنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بما يشمل فتح المعابر بشكل كامل وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والوقود.

وأسفرت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفًا آخرين، ودمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي قتل 1460 فلسطينيًا وأصاب 5116، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.