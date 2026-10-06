محمد إمام يعلن انضمام أحمد السقا إلى بطولة فيلم الأساتذة

أعلن الفنان محمد إمام، انضمام الفنان أحمد السقا إلى بطولة فيلم «الأساتذة»، في أول تعاون سينمائي يجمعهما، معربًا عن سعادته بالمشاركة مع السقا في العمل.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع فيسبوك: «كان حلمي أعمل مشهد أكشن مع أحمد السقا.. دلوقتي فرحتي ما تتوصفش إني هعمل معاه فيلم.. سعيد إني همثل في فيلم الأساتذة بطولة نجم العالم أحمد السقا.. استنوا فيلم ما حصلش زيه قبل كده إن شاء الله».

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري بدء التحضيرات الخاصة بفيلم «الأساتذة»، الذي يجمع محمد إمام بالمخرج أحمد خالد موسى والمؤلف محمد الدباح والمنتج محمد رشيدي، ومن المقرر استكمال ترشيحات باقي المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء التصوير.

ويعيد «الأساتذة» التعاون بين محمد إمام وأحمد خالد موسى ومحمد الدباح والمنتج محمد رشيدي، بعد مشاركتهم في فيلم «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة»، الذي يواصل محمد إمام تصويره حاليًا، ومن المنتظر طرحه خلال عام 2027.