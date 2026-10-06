إصابة 22 شرطيا واعتقال العشرات خلال احتجاجات طلابية في بلجيكا

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ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن الاشتباكات تجددت خلال احتجاجات طلابية في بلجيكا مع استمرار المظاهرات التي تعبر عن الاستياء من حال النظام التعليمي في البلاد.

وأوضحت "بيلجا"، أنه جرى اليوم الثلاثاء تحطيم نوافذ وإضرام النار في حاوية قمامة قبل أن تتدخل الشرطة باستخدام خراطيم المياه في مدينة لييج.

وتأتي هذه الاشتباكات الجديدة بعد إصابة 22 شرطيًا بجروح طفيفة في منطقة لييج أمس الاثنين، حيث رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وأفادت التقارير، بوجود حواجز طرق وحرائق صغيرة، كما تم تحطيم نوافذ.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتجمع أكثر من ألف متظاهر للتعبير عن استيائهم من النظام التعليمي وفقًا للتقارير.

ومنذ بدء الاحتجاجات يوم الخميس الماضي، تم اعتقال العشرات، بينهم 17 قاصرًا.