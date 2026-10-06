تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، الثلاثاء، لقصف مدفعي وإطلاق نار وتحركات عسكرية إسرائيلية، في حين أصيبت مواطنة بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي في قضاء النبطية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي كونين وعيناثا من جهة بلدة برعشيت، كما طال القصف صباحا أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت.

وفي قضاء صور، ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية مشطت أطراف بلدة المنصوري بالأسلحة الرشاشة، في حين تحركت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه منطقة الخزان في حي المشاع الواقع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري جنوب شرق صور.

وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف كذلك بلدة المنصوري، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد أطلقت فجرا نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف المنصوري.

وفي قضاء النبطية، أفادت الوكالة بانفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الميتم عند أطراف بلدة شوكين، ما أدى إلى إصابة مواطنة بجروح.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في منطقة العريش عند أطراف بلدة حاريص، وفق الوكالة.

ورغم توقيع "اتفاق الإطار" في 26 يونيو الماضي بين بيروت وتل أبيب، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينما لا تزال تل أبيب تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

وينص "اتفاق الإطار" على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عما لا يقل عن 4 آلاف و386 شهيدًا و12 ألفًا و407 جرحى، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.