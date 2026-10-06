أعرب محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، عن سعادته بتتويج الفراعنة ببطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، عقب الفوز على الجزائر، مؤكدًا أن المنتخب حقق هدفه الأساسي بحسم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا.

وقال عبد المنصف، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «هدفنا الأساسي كان التأهل إلى كأس الأمم، والحمد لله نجحنا في تحقيق لقب بطولة شمال أفريقيا».

وأضاف: «البطولة كانت قوية للغاية، وشهدت مواجهات صعبة أمام منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا، وهو ما منح لاعبينا احتكاكًا قويًا قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في غانا خلال شهر مارس المقبل».

وتابع: «هذه المباريات ستساعدنا على الاستعداد بشكل أفضل للبطولة الأفريقية، وتجعلنا أكثر جاهزية للمنافسة على اللقب القاري».

واختتم مدرب حراس مرمى منتخب الشباب تصريحاته قائلًا: «كنا متفائلين دائمًا باللعب يوم 6 أكتوبر، لأننا نحقق الفوز دائمًا في هذا اليوم. أبارك للجميع على التتويج، والقادم سيكون أفضل بإذن الله».