رضائي لوزير الخزانة الأمريكي: فشلتم عسكريًا وستفشلون في الحرب الاقتصادية ضد إيران

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن الولايات المتحدة ستفشل في «الحرب الاقتصادية» ضد إيران، كما فشلت، بحسب وصفه، في تحقيق أهدافها عبر المواجهة العسكرية، رافضًا تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن مستقبل الضغوط الاقتصادية على طهران وإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن رضائي قوله، في منشور على منصة «إكس» الثلاثاء، إن «التوقعات الوهمية لبيسنت لم تكن تحظى بأي مصداقية منذ البداية، كما أن دعايته الأخيرة لن تعمّر طويلًا».

وأضاف مخاطبًا المسؤولين الأمريكيين: «لقد خسرتم الحرب العسكرية، وستفشلون في الحرب الاقتصادية أيضًا. مضيق هرمز لن يُفتح بالتهديد أو الضغط، وإيران لن تتراجع».

وذكرت الوكالة الإيرانية أن رضائي أرفق منشوره بصورة لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج» بعنوان «توقعات سكوت بيسنت المتفائلة تعرض مصداقيته للخطر»، والذي انتقد تقديرات وزير الخزانة الأمريكي بشأن أسعار الوقود وسوق الإسكان وأداء الاقتصاد الأمريكي.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن بشأن العقوبات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، بعدما كثفت الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية إجراءاتها الاقتصادية ضد إيران، فيما تؤكد طهران أنها لن تستجيب للضغوط أو التهديدات المتعلقة بالمضيق الاستراتيجي. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتحقق شروط حددتها، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية بشأن وضع الممر الملاحي.