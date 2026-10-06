عُمان: إجلاء 10 من طاقم سفينة ترفع علم بنما أُستهدفت قبالة السلطنة

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أعلنت وزارة الدفاع العُمانية، الثلاثاء، إجلاء 10 من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما بعد تعرضها للاستهداف واشتعال حريق فيها قبالة محافظة مسندم شمالي السلطنة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن سلاح الجو السلطاني العُماني، نفذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، عملية إخلاء طبي لـ10 أفراد من طاقم السفينة التجارية (ON PEACE) التي ترفع علم بنما".

وأضافت أن الإجلاء جاء إثر تعرض السفينة "لاستهداف على بُعد 9 أميال بحرية شمال شرق ليما بمحافظة مسندم، ما أسفر عن اندلاع حريق على متنها".

وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى نقل أفراد الطاقم جوا إلى مستشفى خصب بمحافظة مسندم، حيث قُدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة".

ولم يقدم البيان مزيد من التفاصيل عن الجهة التي استهدفت السفينة.