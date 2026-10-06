طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الأسبوع السادس من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري أورا» موسم 2026-2027، والتي يأتي على رأسها مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، في لقاء يأتي بعد فترة توقف طويلة لمنافسات الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي.

وتم تحديد حضور جماهيري يصل إلى 40 ألف مشجع خلال المباراة، بواقع 20 ألف مشجع لكل فريق، وفقًا للترتيبات الخاصة بالمواجهة.

ويدخل الفريقان اللقاء وهما في موقف متقارب بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض كل منهما 5 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا، دون تلقي أي هزيمة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن قطبي الكرة المصرية.