تركيا: مقتل طالبة إثر هجوم بسكين في مدرسة في إسطنبول

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قالت وزارة الداخلية التركية، إن طالبة توفيت في المستشفى بعد هجوم بسكين على مدرسة في إسطنبول اليوم الثلاثاء أسفر عن إصابة سبعة طلاب آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان على موقع "إكس"، إن الفتاة "توفيت رغم كل الجهود" لإنقاذها.

وأضافت أن التلاميذ السبعة الآخرين المصابين يتلقون العلاج.

اعتقلت قوات الأمن الطالبة التي تم تحديد أنها منفذة الهجوم وبدأت الإجراءات القضائية ضدها.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن عمر المشتبه بها أو الدافع المحتمل.

وقال حاكم اسطنبول داود جول في وقت سابق، إن الهجوم نفذته طالبة من مدرسة أخرى.

وتابع أنها دخلت المدرسة بمنطقة باشاك شهير في اسطنبول وهي ترتدي الزي المدرسي لمدرستها وطعنت الطالبات "بدون تمييز".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0540 بتوقيت جرينتش) في مدرسة بحي كايا باشي.

وأظهرت الصور التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف في موقع المدرسة وطالبات مذعورات .

وأثار العنف المدرسي اهتماما متزايدا في تركيا هذا العام بعد عدة هجمات.

وأدى إطلاق نار مميت نادر في مدرسة بإقليم كهرمان مرعش بشرق تركيا في أبريل إلى مقتل 11 شخصا، من بينهم مدرس والطالب المهاجم.