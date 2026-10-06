صدام حفتر: انتقال ليبيا نحو دولة مستقرة وموحدة يبدأ ببناء مؤسسات وطنية فاعلة

- نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي يدعو الشعب الليبي إلى التمسك بوحدتهم

أكد نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر، اليوم، أن انتقال ليبيا نحو دولة مستقرة وموحدة يبدأ ببناء مؤسسات وطنية فاعلة، قادرة على التجدد وتحمل مسؤولياتها، مشدداً على أن قوة المؤسسات وانتظام عملها يعد الركيزة الأساسية لحماية وحدة الوطن وإرساء أسس دولة قوية وقادرة على الاستمرار.

وقال صدام حفتر، على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه: انطلاقًا من رؤيتنا لبناء الدولة وتوحيد مؤسساتها الوطنية، ننظر بإيجابية إلى توافق أعضاء مجلس النواب على تطوير آليات عمل المجلس واعتماد نظام الدورات البرلمانية لأعماله، بما يعزز مبدأ التداول المؤسسي من خلال انتخاب مكتب هيئة رئاسة جديد مع بداية كل دورة، باعتبار ذلك خطوة تسهم في تعزيز فاعلية السلطة التشريعية، وتجديد قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، ودعم الاستقرار ودفع مسار الدولة إلى الأمام.

وأكد مجددا على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لمجلس النواب، ولأعضاء هيئة رئاسته الجديدة، بما فيهم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، ونائبيه مصباح دومة وطارق الأشتر، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم، والبناء على ثقة أغلبية أعضاء المجلس بما يعزز دوره الوطني، ويخدم مسار توحيد مؤسسات الدولة، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ومصالح شعبها.

وتوجه بالشكر إلى المستشار عقيلة صالح، الرئيس السابق لمجلس النواب، وإلى نائبه فوزي النويري، تقديرًا لما قدماه خلال سنوات من العمل في خدمة الوطن، ولمساهمتهما الفاعلة في دعم القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، ومساندة مسيرة بنائها وتطويرها وتوحيدها، بما عزز قدرتها على أداء واجبها في حماية الوطن.

وأكد حفتر أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تغليب منطق الدولة والمؤسسات، وتجاوز الانقسامات، وترسيخ التداول المؤسسي للمسؤولية، بما يمهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والأمنية، ويعزز قدرتها على أداء مسؤولياتها على المستوى الوطني.

ودعا صدام حفتر، أبناء الشعب الليبي إلى التمسك بوحدتهم، والالتفاف حول كل جهد وطني صادق يدفع بهذا المسار إلى الأمام، ويفتح أمام ليبيا آفاق الاستقرار والبناء والإعمار، مضيفاً: لنمضي معًا نحو دولة قوية بمؤسسات وطنية فاعلة ومتكاملة، وفي مقدمتها مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، تضطلع بواجبها في حماية سيادة ليبيا وصون أمنها واستقرارها.