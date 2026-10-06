وزير الدولة للإعلام: اجتماع ديسمبر برعاية الرئيس السيسي تجسيد لاهتمامه بتطوير الإعلام المصري بكل مكوناته

عبر الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام عن تقدير الصحفيين والإعلاميين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع سنوي للإعلام المصري تحت رعايته لمناقشة أوضاع وتحديات الإعلام المصري والخروج بتوصيات لتطويره.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما وزير الدولة للإعلام في إطار الإعداد للاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري الذي دعا رئيس الجمهورية لعقده في ديسمبر المقبل، حيث عقد الاجتماع الأول بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة بدعوة من رئيس الهيئة أحمد المسلماني، وحضره، إلى جانب وزير الدولة للإعلام، كل من المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني.

كما عقد الاجتماع الثاني بدعوة من وزير الدولة للإعلام بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وحضره رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام- رئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضم هذا الاجتماع الصحفيين والإعلاميين وخبراء وأساتذة الجامعات الذين شاركوا في إعداد التقرير الذي صدر عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري في شهر فبراير الماضي، وهي اللجنة التي صدر قرار بتشكليها من رئيس مجلس الوزراء في شهر أكتوبر العام الماضي.

وأشار الوزير ضياء رشوان في مستهل الاجتماع إلى أن الرئيس السيسي قد تفضل بإحالة التقرير الصادر عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري إلى وزير الدولة للإعلام لدراسة ما انتهي إليه التقرير، ووضع خطة تنفيذية ترتبط بجدول زمني لتنفيذ الإجراءات المقترحة وكيفية تمويلها والجهات المعنية بالتنفيذ، الأمر الذي يتطلب الحوار مع أعضاء هذه اللجنة من أجل دراسة الأولويات التي يمكن البناء عليها من بنود هذا التقرير في إطار الإعداد للإجتماع السنوي الأول للإعلام المصري الذي وجه الرئيس بعقده في شهر ديسمبر القادم.

وبحسب بيان لوزارة الدولة للإعلام، فقد دار نقاش موسع بين جميع الحاضرين بشأن الأولويات التي يمكن العمل عليها للتعامل مع التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام في مصر، من أجل إعادة الأداء الصحفي والإعلامي إلى مكانته الريادية إقليمياً وتعزيز تأثيره في الرأي العام داخلياً وخارجياً وفي مقدمة هذه التحديات ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وكذلك إصلاح أوضاع العاملين في مجالات الصحافة والإعلام، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات من أجل تدفق المعلومات بشكل سريع وكافٍ من جهات الدولة والمجتمع إلى وسائل الإعلام، وتطوير الاتصال الحكومي بكل مستوياته وتفعيل دورة في تلبية احتياجات وسائل الإعلام بكل أنواعه، وضروة دعم الدولة لجهود التحول الرقمي ومواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات والإعلام التي تقوم بها المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن ثقتهم بأن الاجتماع السنوي الأول المرتقب للإعلام المصري الذي يحظي برعاية رئيس الجمهورية سيكون بمثابة نقطة تحول إيجابية مهمة في تطوير أداء الإعلام المصري وتأثيره واستعادة مكانته في الداخل والخارج.

ويعد هذا الاجتماع هو اللقاء الثامن في إطار اللقاءات التي يجريها وزير الدولة للإعلام مع كافة مكونات المنظومة الإعلامية المصرية من أجل الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، ورصد ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها، حيث سبق أن عقد الوزير لقاءات موسعة مع المسئولين عن الهيئات الإعلامية ونقابتي الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والخاصة والحزبية، ورؤساء القنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة، ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية الإلكترونية، والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في الوزارات.