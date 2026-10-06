الرئيس اللبناني: انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي إنجاز مهم

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، في بيان اليوم الثلاثاء، أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي يمثل إنجازًا مؤسسيًا مهمًا للبنان.

واعتبر الرئيس عون، أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي" وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي، "يمثل إنجازًا مؤسسيًا مهمًا للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية".

وأضاف: "كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل، تشكل مكسبًا للبنان واقتصاده.. ونحن مستمرون في بناء جسور التعاون وتفعيل دورنا بجهود أبنائنا ومؤسساتنا".

وقال: "ما جرى الاتفاق عليه في نيودلهي خطوة عملية جديدة تكرس حضور لبنان على خريطة التعاون الإقليمي والدولي".

يذكر أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، ومرفأ طرابلس ممثلا برئيس مجلس إدارته إسكندر بندلي، وقعا اليوم الثلاثاء، في العاصمة الهندية نيودلهي، على الإعلان المشترك لإطلاق "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

وينص الإعلان المشترك على إنشاء "نادي موانئ كمنصة مفتوحة للحوار والتعاون بين الموانئ؛ بهدف تقريب الموانئ وأنظمتها الاقتصادية واللوجستية من بعضها، وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات عملية ومشاريع تجريبية قابلة للتوسع، من دون إنشاء هيكل مؤسسي جديد".