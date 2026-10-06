الشرطة السويدية تطلق النار على رجل خلال عملية أمنية عند القصر الملكي بستوكهولم

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أطلقت الشرطة السويدية، النار على رجل وأصابته بجروح خلال عملية أمنية عند القصر الملكي بستوكهولم مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت السلطات.

وقالت الشرطة، إنها استُدعيت إلى القصر بسبب رجل ذي سلوك عدواني يحمل سلاحًا لم يتم بعد تحديد هويته.

وأطلق رجال الشرطة، النار فأصابوا الرجل الذي نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، لكنها لا تُهدد حياته، وفقًا للشرطة.

وأكدت السلطات، عدم وجود أي خطر على العامة.

يُعد القصر الملكي في وسط ستوكهولم المقر الرسمي لملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، ومعلمًا سياحيًا رئيسيًا.

ووقع الحادث مساء اليوم في ليونباكن، وهي منطقة مفتوحة تقع شمال القصر مباشرةً.

وذكرت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية، أن نحو 20 مركبة إسعاف كانت في الموقع.