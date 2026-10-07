إسبانيا تقلب تأخرها أمام كرواتيا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على مضيفه كرواتيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين في الدقائق الأخيرة.

وبدأ المنتخب الكرواتي اللقاء بضغط هجومي واضح، وكاد بريسيتش أن يمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة السابعة بتسديدة مباغتة، إلا أن أوناي سيمون تألق في التصدي لها.

وعاد منتخب كرواتيا لتهديد مرمى إسبانيا في الدقيقة 13، بعدما ارتقى ستانيشيتش لكرة عرضية وسددها برأسه، لكن سيمون واصل تألقه وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 14، نجح إيفان بريسيتش في افتتاح التسجيل لصالح المنتخب الكرواتي، بعدما تابع كرة مرتدة من أوناي سيمون إثر تصديه لتسديدة متنوفيتش، ليضعها برأسه داخل الشباك.

وحاول أصحاب الأرض استغلال حالة الارتباك في صفوف المنتخب الإسباني، وواصلوا ضغطهم بحثًا عن الهدف الثاني، لكن تألق سيمون حال دون تعزيز تقدم كرواتيا.

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الإسباني بشكل ملحوظ، وفرض ضغطًا متواصلًا على دفاع أصحاب الأرض بحثًا عن إدراك التعادل.

وأسفر الضغط الإسباني عن هدف التعادل في الدقيقة 61، بعدما استغل ميكل ميرينو الكرة المرتدة من حارس كرواتيا، وسددها بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.

وتلقى المنتخب الكرواتي ضربة قوية في الدقيقة 80، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بريسيتش إثر حصوله على الإنذار الثاني، قبل تأكيد القرار بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستغل المنتخب الإسباني النقص العددي في صفوف منافسه، وتمكن ميرينو من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، والثاني لـ«لا روخا»، في الدقيقة 89، ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى.

وحاول منتخب كرواتيا العودة في الدقائق المتبقية، بينما سعى الإسبان للحفاظ على تقدمهم، لكن النتيجة لم تتغير حتى صافرة النهاية، ليخرج منتخب إسبانيا بانتصار ثمين بنتيجة 2-1.