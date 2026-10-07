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قالت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء إن أحد الركاب هز مقبض باب الطائرة بشكل متكرر خلال رحلة لشركة لوفتهانزا من بوجوتا إلى فرانكفورت.

وتردد أن الرجل (33 عامًا) عبث بمقبض الباب عدة مرات وتجاهل طلبات طاقم الطائرة بالتوقف.

وفي النهاية، تدخل أفراد الطاقم واثنان من الركاب وسيطروا على الوضع.

وبعد هبوط الطائرة في فرانكفورت، تم اعتقال الرجل ونقله إلى مصحة نفسية بسبب حالته.

كما تردد أنه جرى اتخاذ إجراءات جنائية ضده للاشتباه في تعريض الحركة الجوية للخطر.

وأكدت لوفتهانزا، وقوع الحادث، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إن الطاقم اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الرحلة كما هو مقرر.

ووقع الحادث على متن الرحلة "ال إتش 543"، التي هبطت في فرانكفورت أمس الاثنين.