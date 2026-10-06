زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على أوكرانيا

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، من أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على البلاد، وذلك نقلًا عن معلومات استخباراتية جديدة.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو: «هناك معلومات استخباراتية محدثة حول إعداد الروس لضربة ضخمة.. من فضلكم، أتوسل إليكم، اعتنوا بأنفسكم».

وحث الأوكرانيين على الاستجابة للتحذيرات من الهجمات الصاروخية والبحث عن مأوى عند صدور التحذيرات.

وقال زيلينسكي إن «قوات الأمن الأوكرانية وقواتنا الجوية مستعدة للرد، بالقدر الذي تسمح به قدراتنا الدفاعية»، في إشارة إلى النقص في أسلحة الدفاع الجوي.

وربط الرئيس الأوكراني تحذيره بمناشدة متجددة للحلفاء الغربيين لمنح بلاده أنظمة دفاع جوي إضافية.

وقال زيلينسكي: «يعتمد الكثير على الشركاء، على كل زعيم، وعلى كل دولة في العالم، الذين لديهم وسائل الحماية التي نحتاج إليها، والذين يمكنهم نقلها».

وأضاف: «العالم أكبر من الشر الروسي، وحماية الأرواح يجب أن تكون مهمة مشتركة».

وكثفت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية وغيرها من المراكز السكانية، مستغلة نقاط الضعف في الدفاعات الجوية للبلاد.

وتواجه قوات الدفاع الجوي الأوكرانية نقصًا في الذخيرة، خاصة الأنظمة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.