التحالف: اعتداءات الحوثي الوحشية على المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية لم ولن تمر دون حساب

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي إن «الاعتداءات الوحشية من الميليشيات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية لم ولن تمر دون حساب».

وكان آخر هذه الاستهدافات، هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي، بحسب بيان التحالف.

وأضاف متحدث التحالف، أن «قواته المشتركة نفّذت هجومًا شاملًا تضمن تدمير ما 82 هدفًا عسكريًّا مشروع تتبع للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب.

وأوضح أن مجموعة الأهداف شملت مصادر التهديد للصوارخ الباليستية بـ11 مخزنًا للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للمجاميع الحوثية.

ونشر متحدث تحالف دعم الشرعية، مشاهد للهجمات التي تم تنفيذها ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

ومساء الأربعاء، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما.

وأضافت الهيئة في بيان، أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، وفق وكالة واس.

وتابعت: «نتج عن الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنجلاديشية والفلبينية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة».

واستكملت: «أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و8 إصابات منها خمسة مواطنين ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة».

ولفتت إلى نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية.

ونوهت الهيئة بأنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة.