أسامة كمال في ذكرى نصر أكتوبر: كل شبر عاد للوطن يقف خلفه أبطال دفعوا أعمارهم لهذه اللحظة

قال الإعلامي أسامة كمال، بمناسبة الذكرى 53 لنصر أكتوبر 1973، إن العزة هي أن ترفع علم بلدك فوق أرضها، وأنت تعرف أن كل شبر عاد إليها وراءه أناس دفعوا من عمرهم من أجل أن تأتي هذه اللحظة.

وأضاف "كمال"، عبر برنامجه "مساء dmc”، على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أنه إذا سُئل عن الكرامة، فهي أن يسترد الإنسان حقه، ثم ينظر إلى نفسه وهو راضٍ عنها، وأن يرفع شعب كامل رأسه ويقول: “دي أرضنا وإحنا أصحابها”.

وتابع أن الانتماء هو أن يرى الإنسان بلده في وجوه أهله، وباب بيته، والطريق الذي كبر فيه، وأن يشعر بأن كل ذلك أمانة في رقبته، وأن حمايته جزء من معنى وجوده.

واستكمل أن الإيمان هو أن يتوكل الإنسان على الله ويأخذ بالأسباب، فيتعلم ويتدرب ويجهز سلاحه، وعندما تأتي ساعة العمل يقول “الله أكبر” ويؤدي واجبه، مضيفًا أن اليقين هو أن يعمل الإنسان سنوات من أجل يوم، ويحافظ على إيمانه بهذا اليوم، ويضيف كل صباح شيئًا يجعله أقرب إلى اللحظة التي ينتظرها.

واستطرد أن الشجاعة هي أن يعرف الإنسان حجم الخطر ويتحمل مسئوليته ويمضي نحو هذا الخطر، لأن هناك أرضًا تنتظر عودته، ومهمة نجاحها متعلق بالخطوة التي سيأخذها.

وعن التضحية، قال هي أن يترك الإنسان خلفه من يحبهم، وبيته وأهله وأحلامه ليؤدي واجبه، وهو يحمل محبتهم في قلبه، ويضع حماية مستقبلهم دائمًا في حسابه، قائلًا: “وإن سألوك عن العزة والكرامة والانتماء والإيمان واليقين والعلم والشجاعة والثقة والتضحية والفداء والوطنية والوفاء، قل بلادي بلادي بلادي، لكي حبي وفؤادي”.



